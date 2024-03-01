Франция закажет для Украины 100 беспилотников у компании Delair

Франция закажет у французской компании Delair 100 беспилотников, которые прибудут в Украину этим летом.

Об этом сообщил 29 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет "Европейская правда".

"В рамках инновационной программы Франция заказывает у компании Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом", – отметил министр в своем Twitter (Х).

Par un programme innovant, la France commande 100 munitions téléopérées à Delair, qui arriveront en 🇺🇦 dès cet été.



Au total, 2000 munitions téléopérées seront commandées à notre industrie de défense. Pour les besoins de nos armées et les besoins de l’Ukraine. pic.twitter.com/dhxUR41lPU February 29, 2024

В целом французская оборонная промышленность закажет 2000 дистанционно управляемых боеприпасов – для удовлетворения потребностей французских Вооруженных сил и Вооруженных сил Украины, отметил министр.

"Ключевая инновационная компания в сфере помощи Украине, Delair иллюстрирует смелость военной экономики: способность производить быстрее и рисковать. "Сейчас 150 беспилотников уже доставлено в Украину", – отметил Лекорню.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все его заявления о полномасштабной войне России против Украины – включая возможность отправки западных войск, которые вызвали резонанс – были тщательно продуманы.