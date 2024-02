Венгерский еврокомиссар говорит, что Порошенко пожаловался ему на "дискриминацию оппозиции"

Европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от якобы лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который просит его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На фотографиях письма, якобы написанного Порошенко, утверждается, что он получил предварительное приглашение на конференцию Европейской народной партии, которая состоится в Бухаресте 6-7 марта от ее председателя Манфреда Вебера.

На конференции Порошенко должен "выступить перед достопочтенной аудиторией по ситуации в Украине и роли Европейской народной партии в усилении поддержки нашего государства в эти непростые времена", говорится в письме.

