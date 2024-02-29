Венгерский еврокомиссар говорит, что Порошенко пожаловался ему на "дискриминацию оппозиции"

Европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от якобы лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который просит его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На фотографиях письма, якобы написанного Порошенко, утверждается, что он получил предварительное приглашение на конференцию Европейской народной партии, которая состоится в Бухаресте 6-7 марта от ее председателя Манфреда Вебера.

На конференции Порошенко должен "выступить перед достопочтенной аудиторией по ситуации в Украине и роли Европейской народной партии в усилении поддержки нашего государства в эти непростые времена", говорится в письме.

"Прошу Вас прислать соответствующие сообщения правительству Украины с целью настойчиво поощрить власти прекратить дискриминационную практику по отношению к оппозиционным партиям и гарантировать всестороннее соблюдение политического плюрализма и прав оппозиции в Украине в соответствии с критериями членства в ЕС", – отмечается в опубликованном Варге документе.

Далее Порошенко якобы просит в случае, если "Ваша просьба не найдет ответа", поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины по движению в ЕС и разработке переговорной рамки о вступлении.

"В функциональной демократии оппозицию нельзя ограничивать", – подписал письмо венгерский еврокомиссар. Судя по подписи, он был отправлен накануне, 28 февраля.

Официально ни Петр Порошенко, ни "Европейская солидарность" не комментировали отправку письма.

Напомним, ранее в феврале Порошенко утверждал, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировках для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявления и соответствующие документы".

За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

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