Почему провал судебной реформы в Польше станет приговором правительству Туска

Новое правящее большинство в Польше представило мощный законодательный пакет, который имеет целью деполитизировать польскую судебную систему и сделать ее независимой от партии "Право и справедливость" ("ПиС").

О том, удастся ли премьеру Дональду Туску реализовать свой план, ведь оппозиция будет оказывать мощное сопротивление, – читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Суд склоняют к перезагрузке: как Дональд Туск решает конституционный кризис в Польше. Далее – краткое его изложение.

Конституционный трибунал существует в Польше уже почти сорок лет, то есть еще с коммунистической эпохи.

Замена судей, работавших еще в коммунистическую эпоху, стала одной из главных задач предыдущей власти – партии "Право и справедливость" ("ПиС").

Однако, как считают в нынешней власти, сделано это было далеко не всегда законным способом.

В частности, был досрочно прекращен мандат всем судьям, начавшим свою работу во времена социалистической Польши, заменив их дружественными к "ПиС" судьями.

После длительных дебатов 4 марта на пресс-конференции с участием министра юстиции Адама Боднара представили пакет правовых актов по комплексной реформе Конституционного трибунала.

Также анонсирована подготовка законопроекта, "направленного на внесение изменений в Конституцию в контексте функционирования Конституционного трибунала и введения принципа прямого применения Конституции общими судами".

Как отметила председатель парламентского комитета юстиции Камила Гасюк-Пихович, предложенные изменения должны заверить граждан, что Конституционный трибунал защищает их права и свободы, закрепленные в Конституции Польши, а также охраняет конституционность законов, а не интересы какой-либо политической партии.

А уже 6 марта польский Сейм поддержал постановление по устранению последствий конституционного кризиса 2015-2023 годов в контексте деятельности Конституционного трибунала.

По словам Гасюк-Пихович, Конституционный трибунал сейчас ассоциируется с "подставными судьями-дублерами, меняемыми в последний момент в судебных коллегиях, и приговорами, содержание которых известно до принятия".

В документе указаны, в частности, замечания к деятельности некоторых судей Конституционного трибунала, которые "несовместимы с достоинством должности". В то же время текст постановления заканчивается призывом к действующим его судьям признать, что их полномочия закончились.

Впрочем, последнее положение может иметь серьезные препятствия.

В частности, до сих пор непонятно, что делать, если нынешние судьи Конституционного трибунала не согласятся добровольно уйти в отставку.

Возникает ситуация, когда коалиция будет считать решения судей юридически ошибочными, однако эти судьи все равно будут продолжать заниматься своей деятельностью.

Выходом из такого тупика в коалиции видят принятие нового закона о Конституционном трибунале и положения о его выполнении.

Еще одна возможность перезагрузки работы Трибунала – внесение изменений в Конституцию.

Впрочем, пойти этим путем будет непросто. Для принятия конституционных поправок необходимо не менее 2/3 голосов, то есть поддержка 307 депутатов. Коалиция же имеет 248 голосов, чего явно недостаточно.

Тем более, что представители "ПиС" ожидаемо заявили, что будут голосовать против изменений в Конституцию.

Но, масштабная реформа судебной системы в соседней Польше уже стартовала.

Борьба за Трибунал станет спором с нулевой суммой – достижение компромисса здесь просто невозможно. В "ПиС" осознают, что потеря "судебного инструмента влияния" на новую власть может окончательно похоронить их надежды на быстрый реванш.

И, к сожалению, одним из заложников этого противостояния становится и Украина.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Суд склоняют к перезагрузке: как Дональд Туск решает конституционный кризис в Польше.