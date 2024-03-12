Зеленский подписал закон о лоббизме, который является одним из требований Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 марта, подписал закон о добропорядочном лоббировании, принятие которого было одним из дополнительных требований Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные из карточки законопроекта №10337, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Закон определяет правовые рамки лоббистской деятельности в Украине, права и обязанности субъектов; предусматривает создание при НАПК Реестра прозрачности, отчетность тех, кто определен как субъекты лоббирования, и контроль за соблюдением ими правил лоббирования.

/news/2024/03/12/7181539/ ЄК підготувала переговорну рамку для вступу України, та її навряд схвалять до червня – Politico

Закон должен вступить в силу через два месяца после запуска Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

Принятие закона о лоббизме было одним из четырех дополнительных требований Еврокомиссии, сформулированных в отчете о расширении в ноябре 2023 года. В то же время документ критиковали за то, что его нормы могут стать препятствием для добропорядочной деятельности экспертных общественных организаций, которые продвигают те или иные реформы.

Закон был принят Верховной Радой в целом 23 февраля.

В то же время ряд антикоррупционных активистов заявляли, что документ в текущем виде не решает проблему лоббизма через отдельных депутатов и советников во властных структурах.

Теперь, как ожидается, мартовский саммит лидеров ЕС должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – и принятие закона о лоббировании.

Читайте также о пяти особенностях будущих переговоров с ЕС, которые должна учесть Украина.