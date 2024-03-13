США обеспокоены коррупцией и эрозией демократии в Венгрии

В Белом доме выразили обеспокоенность наступлением на демократические институты в Венгрии и ситуацией с коррупцией в стране.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Что я скажу от имени администрации Байдена, так это то, что мы не скрывали нашей глубокой обеспокоенности наступлением Будапешта на демократические институты, в частности на судебную власть, коррупцией в Венгрии и другими проявлениями эрозии демократии в стране со стороны ее руководства", – отметил Салливан в ответ на вопрос, считает ли правительство США Венгрию диктатурой.

По его словам, это то, о чем Вашингтон напрямую говорил с Будапештом.

"Наша позиция заключается в том, что Венгрия осуществила наступление на демократические институты, и это остается для нас источником серьезного беспокойства", – подчеркнул представитель Белого дома.

12 марта заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

После их встречи Байден заявил, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре". В МИД Венгрии отреагировали, что не обязаны терпеть "такую ложь" от кого-либо, "даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

Напомним, Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. После нее премьер Венгрии заявил: если бы Трамп вернулся к власти, "мир стал бы лучше".

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