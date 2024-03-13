РФ обещает "решительный ответ" Австрии из-за выдворения двух дипломатов-шпионов

Посольство России в Австрии выразило возмущение решением австрийского МИД выслать двух работников дипмиссии из-за несовместимой с дипломатическим статусом деятельности.

Соответствующий комментарий был опубликован в Telegram-канале посольства, сообщает "Европейская правда".

Российское посольство в Вене заявило, что не увидело "никаких малейших свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях" сотрудниками, которых Австрия выдворяет.

"Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не воспринимаем. Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений", – пригрозили там.

Ранее в среду стало известно, что МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.

В прошлом году из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата".