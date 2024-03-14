FT: США вели тайные переговоры с Ираном об атаках хуситов в Красном море

США провели тайные переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран использовать свое влияние на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам неназванных официальных лиц, непрямые переговоры, во время которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, состоялись в Омане в январе и стали первыми за последние 10 месяцев между странами.

Американскую делегацию возглавляли советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пейли. Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

Посредниками между представителями США и Ирана были оманские чиновники.

Второй раунд переговоров был запланирован на февраль, но его отложили, поскольку тогда США пытались приложить усилия для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"У нас есть много каналов для передачи сообщений Ирану", – сказал представитель Государственного департамента США.

США неоднократно обвиняли Иран в поставках хуситам беспилотников, ракет и разведывательных данных для осуществления ими нападений на судоходство.

Иран признает, что политически поддерживает хуситов, однако настаивает на том, что боевики действуют самостоятельно.

Несмотря на многочисленные удары США и Великобритании по их военным объектам, хуситы продолжают совершать нападения на суда.

Американские официальные лица признают, что одних лишь военных действий будет недостаточно для сдерживания хуситов, и считают, что в конечном итоге Тегерану придется оказывать давление на группировку, чтобы она прекратила свою деятельность.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides