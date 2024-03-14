Глава МИД Венгрии набросился на советника Байдена, защищая Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился с обвинениями в адрес советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, пытаясь защитить репутацию своего шефа Виктора Орбана.

Пост о Салливане Сийярто опубликовал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр иностранных дел обвинил советника Байдена Салливана во лжи, комментируя его слова о ситуации с демократией в Венгрии.

"Вчера провоенное, прогендерное и промиграционное демократическое правительство США продолжило свою кампанию лжи против Венгрии. На этот раз к хору присоединился главный советник по вопросам национальной безопасности", – написал глава МИД Венгрии.

Он считает, что заявление Салливана дало понять, что "американским демократам трудно смириться с тем, что посреди прогрессивного либерального моря Европы все еще существует остров, на котором мы с гордостью провозглашаем: нет войне, нет гендеру, нет миграции".

"Мы остаемся твердо преданными миру, защите семей от агрессивной гендерной пропаганды и недопущению нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", – добавил Сийярто.

Так глава венгерского МИД отреагировал на заявление Салливана о том, что США обеспокоены наступлением на демократические институты, которое происходит в Венгрии, а также ситуацией с коррупцией в стране.

"Что я скажу от имени администрации Байдена, так это то, что мы не скрывали нашей глубокой обеспокоенности наступлением Будапешта на демократические институты, в частности на судебную власть, коррупцией в Венгрии и другими проявлениями эрозии демократии в стране со стороны ее руководства", – отметил Салливан в ответ на вопрос, считает ли правительство США Венгрию диктатурой.

12 марта заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

После их встречи Байден заявил, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре". В МИД Венгрии отреагировали, что не обязаны терпеть "такую ложь" от кого-либо, "даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

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