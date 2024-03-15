Швеция передаст Украине водные скутеры береговой охраны

Правительство Швеции поручило береговой охране подготовить к передаче Украине партию водных скутеров.

Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства, информирует "Европейская правда".

В правительстве заявили, что скутеры пользуются спросом в Украине, и, по данным береговой охраны, они могут быть немедленно переданы Украине.

О готовности передать Украине партию скутеров береговая охрана сообщила еще 21 декабря.

До этого правительство поручило ей изучить вопрос о возможности безвозмездной передачи украинской стороне судов и другой техники.

В целом Украина получит девять скутеров.

Со скутеров перед отправкой демонтировали оборудование, которым пользовалась шведская береговая охрана.

Ранее стало известно, что Швеция решила поддержать чешскую инициативу по закупке боеприпасов Украине и передать на нее 30 млн евро.

В феврале Служба безопасности Швеции назвала Россию главной угрозой для безопасности страны.