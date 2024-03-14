Швеция передаст Чехии 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину и передаст 30 миллионов евро на ее поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шведское правительство объявило 14 марта.

Правительство Швеции в четверг приняло решение, что шведское Управление оборонных закупок (FMV) может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чехии о закупке боеприпасов для Украины на сумму 30 миллионов евро.

Финансирование состоится в рамках 15-го пакета шведской помощи Украине, который сейчас находится на рассмотрении парламента и потребует отдельного одобрения.

"Потребность Украины в боеприпасах является большой, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности для закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для передачи Украине, и правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.