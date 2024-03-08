Европейская комиссия планирует в марте и апреле выделить Украине два транша макрофинансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility, который окончательно был утвержден в конце февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве 8 марта заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис напомнил, что Ukraine Facility обеспечит Украине "стабильное и предсказуемое финансирование Украины на следующие четыре года".

"Европейская комиссия выделит первый транш в размере 4,5 миллиарда долларов в рамках этого механизма позже в этом месяце, после чего в апреле будет выделен еще один транш в размере 1,5 миллиарда евро", – анонсировал он.

По словам вице-председателя Еврокомиссии, дальнейшие транши "будут связаны с внедрением Плана Украины" – перечня реформ, которые ЕС совместно согласовывает с правительством Украины. По словам Домбровскиса, этот процесс "находится на финальной стадии".

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

В правительстве ранее выразили надежду, что Украина в рамках нового механизма получит от ЕС 4,5 млрд евро переходного финансирования.

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