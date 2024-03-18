Американский сенатор выступил за вступление Украины в НАТО

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал идею членства Украины в НАТО как страны с лучшим боевым опытом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве.

"Украина должна стать членом НАТО.

Мой сигнал для НАТО: я уважаю вас, союзники, но ни один из вас не умеет вести войну так, как Украина", – подчеркнул Грэм.

Он отметил, что сейчас Украина имеет лучший боевой опыт и при этом способна использовать новейшее оружие на уровне, который превышает ожидания.

"Если бы мне пришлось выбирать людей, с которыми вместе пойти на войну, то вы бы были на верхней позиции этого чертового списка! И это не пощечина тем нашим союзниками, с кем мы были в Ираке или Афганистане, просто вы сейчас имеете лучший боевой опыт и способны использовать новейшее оружие, которое вам предоставили, на уровне, который превышает наши ожидания", – заявил сенатор.

Как сообщалось, Линдси Грэм также будет просить администрацию президента Джо Байдена о признании России государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Грэм, который в прошлом году запустил волну обсуждения о выборах в Украине, согласился с нецелесообразностью их проведения во время войны.