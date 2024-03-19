Минобороны сообщило о присоединении Люксембурга к "артиллерийской коалиции"

Украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" сообщило о присоединении Люксембурга к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Люксембург. Присоединяется к артиллерийской коалиции, которую возглавляют Франция и Германия", – говорится в сообщении.

Также, по словам ведомства, Люксембург закупает дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами и продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование.

Напомним, Люксембург 8 марта объявил, что присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.