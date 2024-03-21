В НАТО считают, что Украине нужна мобилизация, чтобы заменить погибших и раненых

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает дополнительную мобилизацию в Украине необходимой.

Об этом Бауэр сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности в четверг, передает "Европейская правда".

Председатель Военного комитета НАТО отметил, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", – сказал Бауэр.

"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – добавил он.

Бауэр также предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.