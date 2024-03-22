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Посол США после новых массированных ударов РФ: Украине нужна наша помощь сейчас

Новости — Пятница, 22 марта 2024, 10:42

Посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после массированной воздушной атаки России в ночь на 22 марта.

Об этом Бринк написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Посол отметила, что уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет.

"Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", – написала посол США, где Конгресс с осени не способен утвердить многомиллиардный пакет в поддержку Украины.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151.

По меньшей мере три человека погибли, 14 – по другим данным, 16 людей ранены и трое считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.

Российские оккупанты ночью, среди прочего, атаковали Днепровскую ГЭС.

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