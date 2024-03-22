Посол США после новых массированных ударов РФ: Украине нужна наша помощь сейчас

Посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после массированной воздушной атаки России в ночь на 22 марта.

Об этом Бринк написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Посол отметила, что уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет.

"Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", – написала посол США, где Конгресс с осени не способен утвердить многомиллиардный пакет в поддержку Украины.

Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет.



Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз. pic.twitter.com/9BMqMl6FXQ – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151.

По меньшей мере три человека погибли, 14 – по другим данным, 16 людей ранены и трое считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.

Российские оккупанты ночью, среди прочего, атаковали Днепровскую ГЭС.