Посол США после новых массированных ударов РФ: Украине нужна наша помощь сейчас
Посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после массированной воздушной атаки России в ночь на 22 марта.
Об этом Бринк написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
Посол отметила, что уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет.
"Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", – написала посол США, где Конгресс с осени не способен утвердить многомиллиардный пакет в поддержку Украины.
Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет.– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024
Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз. pic.twitter.com/9BMqMl6FXQ
В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151.
По меньшей мере три человека погибли, 14 – по другим данным, 16 людей ранены и трое считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.
Российские оккупанты ночью, среди прочего, атаковали Днепровскую ГЭС.