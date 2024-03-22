Стефанишина: По саммиту НАТО "нет иллюзий", но приглашение Украине нужно

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что у Украины "нет иллюзий" в ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне, но Киев в любом случае будет призывать союзников к решению о приглашении Украины к членству, которое имело бы юридически обязывающий характер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Ольга Стефанишина сказала, что Киев "не питает иллюзий" по поводу шансов получить приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне, но все равно будет призывать союзников к такому решению.

Она напомнила, что Украина еще до прошлогоднего саммита в Вильнюсе предложила формат приглашения юридически обязывающего формата.

"У нас очень простая позиция: вопрос приглашения имеет гораздо большее значение, чем просто политический сигнал для Украины... Вопрос приглашения – это не вопрос предоставления оружия, или закрытия неба, или 5-й статьи. Это вопрос юридического решения", – подчеркнула она, отметив, что все предыдущие декларации о перспективе членства Украины в НАТО де-факто были "просто словами".

"Хочу напомнить иностранным коллегам, которые активно ездили в Москву после начала полномасштабной войны и пытались быть посредниками, а также тем, кто заявляет о своем посредничестве (...): приглашение Украины в НАТО – это юридическая гарантия того, что за спиной союзников, за спиной Украины не будет никаких переговоров. Для нас это важное решение, и оно будет на столе столько, сколько нужно", – подчеркнула вице-премьер.

Стефанишина добавила, что не обязательно привязывать такое потенциальное решение к саммитам лидеров стран НАТО, поскольку эти события в большей степени являются площадкой для обмена мнениями и налаживания контактов.

"Решение может быть принято в любой момент, нам не нужно ждать конкретно собрания на уровне лидеров", – отметила она.

Вице-премьер отметила, что на момент саммита в Вильнюсе абсолютное большинство стран НАТО поддерживало идею о приглашении Украины.

"Есть ключевые противники этого решения – Соединенные Штаты и Германия. И я думаю что сейчас это США которые не дают возможности этому диалогу даже развиваться. И это очень печально", – добавила Стефанишина.

Во время обсуждения вице-премьер также прокомментировала материал FT о якобы призывах Вашингтона к Киеву не бить по российским НПЗ и отметила, что такие действия Украины вполне соответствуют подходам НАТО.