Белый дом о стрельбе в Подмосковье: Пока ничто не указывает на причастность Украины

Белый дом заявил в пятницу, что не имеет никаких признаков того, что Украина, которая борется с российским вторжением, причастна к смертоносному нападению на концертный зал в Подмосковье.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе", – заявил Кирби журналистам.

"На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какой-либо связи с Украиной", подчеркнул он.

Белый дом отреагировал на нападение в Москве, заявив, что кадры стрельбы в российской столице были "ужасными и на них просто трудно смотреть".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.

В городе Красногорск Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.

8 марта посольство США в России и МИД Британии предупредили о возможных терактах в Москве.