Вице-президент США отвергла заявления Путина о связи Украины с терактом
Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявления главы Кремля Владимира Путина о якобы причастности Украины к теракту, произошедшему под Москвой 22 марта.
Об этом Харрис сказала ABC News, сообщает "Европейская правда".
Заместитель Джо Байдена отрицает любую причастность Украины к стрельбе в России, отметив, что у США нет никаких данных в подтверждение слов Путина.
"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле то, что мы знаем, это то, что ISIS-K фактически, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло", – сказала вице-президент.
Она назвала трагедией теракт, в котором, по последним данным, погибли 137 человек.
"То, что произошло во время террористического акта, и количество убитых людей, очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить свои соболезнования этим семьям", – отметила Харрис.
Напомним, глава Кремля Путин в субботу сказал, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "и другие подонки" пытаются "свалить на кого-то другого" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Министр финансов Британии Джереми Хант назвал "ужасным" теракт, но предостерег от безоговорочной веры в заявления России о стрельбе.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".