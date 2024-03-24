Вице-президент США отвергла заявления Путина о связи Украины с терактом 

Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявления главы Кремля Владимира Путина о якобы причастности Украины к теракту, произошедшему под Москвой 22 марта.

Об этом Харрис сказала ABC News, сообщает "Европейская правда".

Заместитель Джо Байдена отрицает любую причастность Украины к стрельбе в России, отметив, что у США нет никаких данных в подтверждение слов Путина.

"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле то, что мы знаем, это то, что ISIS-K фактически, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло", – сказала вице-президент.

Она назвала трагедией теракт, в котором, по последним данным, погибли 137 человек.

"То, что произошло во время террористического акта, и количество убитых людей, очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить свои соболезнования этим семьям", – отметила Харрис.

Напомним, глава Кремля Путин в субботу сказал, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "и другие подонки" пытаются "свалить на кого-то другого" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Министр финансов Британии Джереми Хант назвал "ужасным" теракт, но предостерег от безоговорочной веры в заявления России о стрельбе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".