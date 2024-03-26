Ассанжу удалось через суд отсрочить потенциальную экстрадицию в США

Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии относительно прав Ассанжа по первой поправке к конституции США и того, что ему не грозит смертная казнь. Если США не предоставят этих заверений, Ассанжу будет разрешено обжаловать экстрадицию.

"Если эти заверения не будут предоставлены, то будет дано разрешение на апелляцию, а затем будет проведено апелляционное слушание", – говорится в письменном решении суда.

Если же заверения будут предоставлены, в мае состоится дополнительное слушание, где решат, являются ли заверения удовлетворительными. Затем будет принято окончательное решение о разрешении на апелляцию.

На двухдневных слушаниях в прошлом месяце Ассанж попросил разрешения пересмотреть решение об экстрадиции от 2022 года, принятое Британией.

Адвокаты Ассанжа утверждали, что обвинения, касающиеся публикации тысяч секретных и дипломатических документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке, являются политически мотивированными, а запрос об экстрадиции – незаконным.

Двое судей высокого суда в Лондоне, Виктория Шарп и судья Джонсон, решили, что Ассанжу следует дать возможность выступить со своими аргументами против экстрадиции на полном апелляционном слушании.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.