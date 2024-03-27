Какие санкции являются ключом к миру в Европе и на Ближнем Востоке

Нам часто кажется, что тектонические изменения, которые определяют судьбу человечества, происходят внезапно.

Но это не так. Обычно они являются лишь следствием предыдущих событий. Как путинская агрессия против Украины. Или распад СССР.

И то, и другое – и крах советской империи, и нынешнюю попытку ее восстановления – объединяет нефть.

И именно нефть может положить конец реваншистским амбициям российского диктатора, уверен руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Подробно об этом – в его колонке Ахиллесова пята Путина: как лишить РФ нефтяных доходов, чтобы положить конец ее агрессии. Далее – краткое ее изложение.

Как пишет автор колонки, в 1970-х Москва воспользовалась конфликтом между арабскими странами и Западом и закрепила свое место среди мировых экспортеров энергоносителей.

Но, в январе 1985 года, напоминает Ермак, советская правительственная газета "Известия" опубликовала эпохальный отчет о падении добычи нефти в СССР.

По словам руководителя Офиса президента, это были огромные потери, ведь на нефть приходилось 60 процентов доходов СССР в иностранной валюте.

"Это был еще не конец. И даже не начало конца. Это были просто временные трудности, константа жизни в Советском Союзе.

Но фундаментальная уязвимость советской экономики была разоблачена. Несмотря на то, что официальная статистика Москвы, как и сейчас, была видом дезинформации, она могла преуменьшить, но не скрыть проблему", – отмечает Андрей Ермак.

Он обращает внимание, что энергоносители были не только силой СССР, но и его слабостью. Началом конца коммунистической империи стал 1986 год.

Хребет ей сломали скоординированные действия Эр-Рияда и Вашингтона. Способность короля Фахда и президента Рейгана найти общий язык в противостоянии советской угрозе для мировой безопасности вызывает восхищение.

Они добились снижения цен на нефть.

"Колоссальные потери подорвали советскую экономику. Деньги на продвижение мирового влияния силовыми и другими гибридными методами просто кончились", – отмечает руководитель Офиса президента.

Что было дальше – общеизвестно: Россия, опьянев от нефтедолларов, неизбежно начинает снова грезить мировым господством. Экономический рост и так называемая "стабильность" путинского режима стали прямым следствием высоких нефтяных цен.

По словам Ермака, в последние годы на нефть и газ приходилось около 60% общего экспорта товаров РФ и 40% доходов федерального правительства.

"Эти сотни миллиардов нефтегазовых доходов в год питали империализм и реваншизм Кремля", – констатирует автор колонки.

Он уверен, что именно здесь лежат корни официальных ультиматумов Москвы относительно фактической капитуляции НАТО и возвращения России контроля над всей Восточной Европой.

Как этому противостоять?

"Санкции против российского нефтяного сектора должны быть жесткими и внезапными, чтобы Москва не успевала адаптироваться к давлению", – пишет руководитель Офиса президента.

Он напоминает, что добрая треть бюджета РФ тем или иным образом направлена на финансирование военной машины, именно поэтому Украина продолжает настаивать на уменьшении рентабельности российской торговли нефтью.

"Снижение ценового потолка до 30 долларов за баррель – это лишь один из механизмов.

Другой механизм – последовательное ограничение доступа к технологиям, в частности через санкции против посредников. Еще один – усиление рыночного давления.

Но без лидерства Саудовской Аравии и Соединенных Штатов это невозможно", – уверен автор.

Более подробно – в колонке Андрея Ермака Ахиллесова пята Путина: как лишить РФ нефтяных доходов, чтобы положить конец ее агрессии.