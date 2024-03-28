Пашинян назвал угрозой для Армении "правительство" Нагорного Карабаха в изгнании

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что данные о том, что в стране действует "правительство в изгнании" так называемой "Нагорно-Карабахской республики", представляют угрозу для национальной безопасности.

Его заявление приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Пашинян комментировал слова так называемого "главы" Карабаха Самвела Шахраманяна, который в интервью французской газете Le Figaro рассказал, что "правительство НКР" в изгнании существует и находится в Ереване.

"Некоторые круги, из числа насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, вольно или невольно предпринимают действия и шаги, которые создают угрозу национальной безопасности Армении, заявляют о каких-то правительствах в изгнании и так далее", – сказал он.

Пашинян подчеркнул, что в Армении "есть одно правительство" и не может существовать какого-то другого.

"Если кто-то в Армении идентифицирует себя как правительство, это проблема национальной безопасности Армении, и я надеюсь, что наличие этой проблемы не будет означать, что наши органы допустили ошибку в своей работе", – добавил Пашинян.

Напомним, Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных учреждений Карабаха до 1 января 2024 года – с этого дня самопровозглашенная республика официально прекращает свое существование, говорилось в указе.

Соответствующий указ вышел после молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября, в результате которой Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Как следствие, из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о событиях в регионе в статье "Третья карабахская".