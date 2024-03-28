Туск после переговоров со Шмыгалем: Мы близки к тому, чтобы найти решение

Глава польского правительства Дональд Туск после переговоров в Варшаве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со Шмыгалем, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что "в сельском хозяйстве мы сделали шаг вперед".

"Мы ищем решения, которые, возможно, не будут всех полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей – и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение", – сказал Туск.

Он добавил, что "мы близки к тому", чтобы украинский транзит, проходящий через Польшу, не создавал проблемы польскому рынку.

Туск добавил, что обсудил со Шмыгалем решения на уровне ЕС по украинскому агроимпорту, которые "возможно, не вызывают восторга у украинской стороны".

"Но мы ищем такие методы, которые не были бы для никого болезненными. Я убежден, что благодаря нашему подходу все стороны будут чувствовать понимание", – добавил глава польского правительства.

То же касается будущих автомобильных перевозок, заявил Туск.

"Здесь также был конфликт интересов. Я рад, что мы нашли понимание относительно направления наших действий. Речь идет о том, чтобы возможности работы для польских и украинских перевозчиков были на одинаковом уровне требований, чтобы не было нечестной конкуренции", – сказал он.

"Это означает немного усилий с украинской стороны, немного понимания и терпения с польской стороны, но мы на прямой дороге к тому, чтобы конкуренция со стороны украинских перевозчиков не была болезненной, как это было до сих пор для польских перевозчиков", – заявил Туск.

В четверг в Варшаве состоялись межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что Украина по состоянию на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.

Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.