Венгерская прокуратура расследует "слитое" аудио о коррупции в правительстве Орбана

Венгерская прокуратура расследует заявления о попытках повлиять на дело о взяточничестве в правительстве Виктора Орбана, а также заслушала экс-министра юстиции Юдит Варгу в качестве свидетеля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Главный прокурор страны Пал Фурхт заявил на брифинге, что правоохранители сохранили и сделали оценку аудиозаписи, как часть показаний экс-супруга Варги Петера Мадяра, который его обнародовал, и что ведется расследование относительно возможного "несообщения о взяточничестве".

По словам Фурхта, бывшего министра юстиции заслушали в среду, а в четверг свидетельствовать должен был еще один свидетель, имя которого не назвали.

Отвечая на вопрос, допросят ли руководителя ведомства премьер-министра Орбана Антала Рогана, главный прокурор сказал, что не может назвать никаких имен, поскольку расследование еще продолжается.

Как отмечает Reuters, в деле о взяточничестве фигурирует бывший государственный секретарь министерства юстиции Пал Волнер, которому в 2022 году предъявили обвинение в получении взяток от экс-руководителя судебных исполнителей Дьердя Шадла. Прокуроры требуют для них тюремного заключения.

В предыдущем заявлении государственные обвинители заявили, что вмешиваться в документы прокуратуры "юридически и физически невозможно".

На днях в Будапеште собрались несколько тысяч человек, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана на фоне опубликованного аудио со свидетельствами коррупции в правительстве.

Напомним, на опубликованной Мадяром аудиозаписи слышно, как Варга подробно рассказывала о попытке помощников главы кабинета Виктора Орбана изъять определенные фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальными домогательствами, который привел к отставке его двух политических союзников Орбана – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.

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