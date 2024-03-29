Почему поляки поддерживают протесты фермеров, несмотря на собственный комфорт и доходы

Несмотря на то, что из-за протестов фермеров польская экономика теряет миллионы злотых – и речь идет не только об экспортных потерях, но и банальной стоимости времени труда людей, которые опаздывают на работу, – протестующие получают беспрецедентную поддержку со стороны общества.

Поэтому, пока ничего не указывает на то, что протесты прекратятся.

О том, что является топливом для фермерского недовольства и почему поляки готовы поступиться комфортом и прибылью, но стоят стеной за своими аграриями, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Страдают, но поддерживают: почему поляки не требуют остановить антиукраинские протесты фермеров. Далее – краткое ее изложение.

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит присмотреться к социальной и экономической позиции фермеров в Польше после вступления страны в ЕС.

Во-первых, поляки очень привязаны к продуктам "произведено в Польше". Это и поддержка национального производителя, и сентимент к семейным корням, и часто иррациональное убеждение, что продукция из других стран ЕС больше "напичкана химией".

Во-вторых, фермерство ассоциируется с семейным делом, которое передается из поколения в поколение.

А соответственно, его защита – это защита традиционных ценностей.

В-третьих, несмотря на солидные денежные трансферы из Брюсселя, общая ситуация в польском фермерстве ухудшается.

Как показывает исследование Института публичных дел, 54% фермерских хозяйств в 2022 году получили убытки или работали в ноль. 44% фермеров были вынуждены постоянно выполнять другую работу чтобы сводить концы с концами, а еще 36% – делают это время от времени.

Причина – высокие требования ЕС к качеству продукции и рост стоимости труда.

Последняя до сих пор меньше, чем в Германии или Италии, и именно поэтому польская продукция успешно конкурирует с европейскими производителями. Но не имеет никаких шансов с конкурентами за пределами ЕС.

К этому добавляется падение цен на аграрную продукцию на мировых рынках.

Протесты фермеров не имели бы такой поддержки в обществе, если бы не затрагивали понятные и правым, и левым ноты: борьбу индивидуальных предпринимателей с глобальным, олигархическим капиталом и отстаивание стандартов пищевой продукции.

При этом глобальным злом, с которым фермеры борются на обоих фронтах, является и Брюссель, и Киев.

Еврокомиссии достается за новую аграрную политику сообщества, которая включает в себя Европейский зеленый курс (Green Deal) – масштабную программу трансформации европейских экономик ради уменьшения выбросов СО2.

В случае Украины протестующие критикуют концентрацию угодий в руках крупных агрохолдингов, где более низкая стоимость труда позволяет создавать более дешевую продукцию, а также обвиняют украинцев в несоблюдении европейских стандартов использования удобрений и пестицидов, что делает украинские продукты "ядовитыми", опасными для польского потребителя.

Логика фермеров такова: мы должны потерять, чтобы подтянуть свою продукцию к еще более высоким требованиям ЕС, тогда как на рынок будет попадать более дешевая украинская еда, еще и плохого качества.

Критикуют не только Украину, но и польское правительство, которое якобы хочет положить польское фермерство на алтарь украинской победы над Россией.

Что сейчас нужно – это взвешенная информационная кампания (не только в Польше, во всем ЕС) о том, какую роль в снижении доходов земледельцев играет ситуация на мировых рынках, а какую – экспорт из Украины. Важно также корректно освещать роль аграрного экспорта из России и Беларуси в дестабилизации европейских рынков.

Польских аграриев надо познакомить с их украинскими аналогами, а не с украинскими министрами. Нужны личные контакты, совместное обсуждение вызовов; сам факт признания проблем польских фермеров со стороны украинцев уже мог бы растопить лед.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Страдают, но поддерживают: почему поляки не требуют остановить антиукраинские протесты фермеров.