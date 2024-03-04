Глава МИД Эстонии: Макрон изменил парадигму поддержки Украины

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск в Украину, показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше.

Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонский министр отметил, что для того, чтобы помочь Украине победить РФ в развязанной Кремлем войне, Евросоюзу "следует начать с выполнения уже данных обещаний". В частности, он напомнил, что Украина до сих пор не получила обещанный миллион боеприпасов.

Также Тсахкна призвал ЕС "быть более смелыми и амбициозными".

"Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше", – подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии признал, что пока нет консенсуса по вопросу отправки войск в Украину, однако, убежден он, "это может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство".

"Важно отметить, что в вопросе боеприпасов был отменен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности. Хорошо, что мы обсуждаем различные варианты и наш приоритет – как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину, получая их отовсюду, откуда только возможно", – добавил эстонский министр.

Он также напомнил заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для закупки военной техники для Украины.

Тсахкна считает, что это было бы важным шагом.

"Россия должна получить четкий сигнал о том, что не будет никакой гибкости или возвращения к нормальным отношениям до тех пор, пока Украина не победит и не будет компенсирован нанесенный Украине ущерб. Своими действиями мы должны показать, что время истекает не у Украины, Европы и всего демократического мира, а у агрессора", – подчеркнул он.

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.