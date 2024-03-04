Шмыгаль не видит притеснений оппозиции в препятствовании выезду в зарубежные командировки

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с блокированием зарубежных командировок для ряда депутатов Верховной Рады, в частности, из оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

Шмыгаль отметил, что вопрос соблюдения действующего украинского законодательства "должен быть в приоритете для каждого".

"Если в Верховной Раде существуют определенные параметры того, как народные депутаты должны осуществлять свои официальные зарубежные командировки, этих правил надо придерживаться. Я убежден, что все народные депутаты в этих параметрах сегодня живут, работают, и абсолютно пользуются соответствующей законодательной базой", – сказал премьер.

Он добавил, что "как гражданин Украины" не видит дискриминации оппозиции из-за препятствования в выезде в заграничные командировки.

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи 29 февраля опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

В письме содержалась просьба к Вархеи обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, – поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины относительно движения в ЕС и разработки переговорной рамки о вступлении.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

Подробнее об этой ситуации смотрите в видео "ЕвроПравды".

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