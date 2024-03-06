Германия профинансирует план Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Германия выделит "трехзначную сумму в миллионы евро" на инициативу Чехии, которая предусматривает закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом объявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует t-online, сообщает "Европейская правда".

Гебештрайт назвал инициативу Чехии "очень хорошей".

По его словам, немецкое правительство уже некоторое время ведет очень интенсивные переговоры с чешской стороной по этому поводу.

"Будет собрана трехзначная миллионная сумма для поддержки этой инициативы. Это еще не окончательно решено, но это, безусловно, будет сделано в ближайшем будущем", – отметил представитель правительства Германии.

Гебештрайт отказался назвать точную сумму, которую выделит Германия.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал чешский план поставки 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро, и Бельгия, которая передаст 200 миллионов евро.