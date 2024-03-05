Франция присоединится к плану Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал чешский план поставки 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину из стран, не входящих в Европейский Союз, чтобы помочь ей противостоять полномасштабному вторжению РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом Макрон объявил 5 марта в Праге после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Президент Франции сказал, что инициатива Чехии "чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем и будем принимать в ней участие" "Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с оборудованием, которое мы передали (Украине. – Ред.)", – добавил он.

Говоря о том, откуда брать средства на финансирование плана Чехии, Макрон предположил, что это может быть "двусторонняя мобилизация, это может быть сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование".

"Так же это может быть европейское финансирование, финансирование из Европейского фонда мира, которое может быть частично мобилизовано для этой инициативы", – предположил президент Франции.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро, и Бельгия, которая передаст 200 миллионов евро.