СМИ: избрание Рютте преемником Столтенберга все еще под вопросом из-за двух столиц и Трампа

Позиция двух союзников в НАТО и политическое влияние Трампа как вероятного следующего президента США могут помешать избранию следующим генсеком НАТО Марка Рютте, который сейчас завершает работу в качестве премьер-министра Нидерландов.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает норвежский общественный вещатель NRK, пишет "Европейская правда".

В последние дни, как известно, из ряда столиц поступили сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте. Это в том числе ключевые государства, как США, Великобритания, Франция и Германия.

Однако препятствием может стать Венгрия, где уже публично высказались против Рютте, а также Турция.

По словам собеседников NRK, ожидаемые проблемы считают уже настолько серьезными, что в НАТО допускают смену ключевого кандидата, а также считают, что назначение возможно не раньше июня.

Кроме того, звучат опасения относительно политического влияния Дональда Трампа, несмотря на то, что он на этом этапе является лишь кандидатом в президенты.

Некоторые симпатизирующие Трампу деятели, как экс-посол в Германии Ричард Гренелл, уже начали активно высказываться против кандидатуры Рютте, ссылаясь на то, что Нидерланды не являются примером достаточных расходов на оборону (хотя в этом году должны достичь уровня 2% ВВП).

Как известно, это было главной претензией Трампа к союзникам в НАТО во время его пребывания на президентском посту, а Рютте неизменно был премьером Нидерландов с 2010 года. Гренелл призвал вообще отложить смену генсека до завершения президентских выборов в США.

Один из собеседников издания говорит, что подавляющее большинство стран НАТО считают, что медлить до завершения выборов в США опасно и преемника Столтенберга следует назначить как можно быстрее. Однако если лично Трамп, с его высокими шансами на победу, начнет активно высказываться против Рютте, расчет может измениться.

"Есть опасения, что кандидатуру Рютте сейчас начнут очень политизировать в США", – отметил собеседник.

Как известно, возможной кандидаткой считали также премьера Эстонии Каю Каллас, также упоминали президента Румынии Клауса Йоханниса. Дополнительным аргументом может стать то, что страны "восточного фланга" НАТО рано или поздно должны были бы делегировать своего представителя на генсека, тогда как представитель Нидерландов возглавлял Альянс уже трижды.

Читайте также статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.