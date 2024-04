Экс-советник Трампа вспомнила, как он считал, что Украина должна быть частью России

Дональд Трамп, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.

Об этом заявила бывшая советница Трампа Фиона Хилл в новой книге репортера The New York Times Дэвида Сэнгера, отрывки из которой приводит The Guardian, пишет "Европейская правда".

Сэнгер выпустил книгу под названием "Новые холодные войны: подъем Китая, российское вторжение и борьба Америки за защиту Запада". Книга выйдет в США во вторник, а в распоряжении The Guardian оказался ее экземпляр.

Фиона Хилл была старшим директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США в 2017-2019 годах.

"Трамп очень четко дал понять, что он считает, что Украина, и, конечно, Крым, должны быть частью России", – рассказывает Хилл в книге.

"Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством", – добавила она.

Сэнгер делает вывод, что взгляд Трампа на Украину был "по сути идентичен" со взглядом Владимира Путина, который отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года – после того, как Трамп покинул пост.

Хилл была ключевым свидетелем в первом судебном процессе по импичменту Трампа из-за его попыток шантажировать Украину. Она является соавтором книги "Мистер Путин: Оперативник в Кремле" – биографии, которая пользуется большой популярностью.

Отметим, бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своей книге утверждала, что Трамп изображал критика Путина перед камерами.

Телеканал CNN недавно сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.