Парламент Британии на этой неделе рассмотрит обновленный закон о депортации мигрантов в Руанду

Парламент Соединенного Королевства на этой неделе ожидаемо утвердит обновленный закон, который запустит схему депортации нелегально прибывших мигрантов в Руанду, но впереди возможны дальнейшие юридические трудности.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Голосование в Палате общин и Палате лордов должно состояться в понедельник и среду. Проект ожидаемо получит достаточно голосов без внесения поправок, но нет гарантий, что ее практическое применение начнется до середины года, как обещал премьер Риши Сунак.

Введение схемы вывоза в Руанду нелегально прибывших людей является важным вопросом для Сунака, который обещал решить проблему с прибытием тысяч мигрантов через Ла-Манш, и провал этой попытки может сыграть весомую роль для результатов Консервативной партии на следующих выборах.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.