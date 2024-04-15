Генерала армии Асада будут судить в Европе за бомбардировку сирийских городов

В понедельник перед судом в Стокгольме предстанет наивысший сирийский военный чиновник, которого когда-либо судили в Европе, за его вероятную роль в военных преступлениях, совершенных в 2012 году во время гражданской войны в Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АFP.

65-летний бывший сирийский бригадный генерал Мохаммед Хамо проживает в Швеции. Его обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям во время гражданской войны в Сирии, за что ему грозит пожизненное заключение.

Война в Сирии между режимом Башара Асада и вооруженными оппозиционными группами, вспыхнула после того, как правительство подавило мирные продемократические протесты в 2011 году.

Согласно обвинительному акту, Хамо "советами и действиями" способствовал войне сирийской армии, "которая систематически включала неизбирательные атаки на несколько городов и населенных пунктов в районе городов Хама и Хомс и вокруг них".

Обвинения касаются периода с 1 января по 20 июля 2012 года, и ожидается, что судебный процесс продлится до конца мая.

Прокуроры утверждают, что "боевые действия сирийской армии включали широкомасштабные воздушные и наземные атаки, которые выполняли неустановленные лица в составе сирийской армии".

Обвинение утверждает, что удары наносились без различения между гражданскими и военными целями.

В должности бригадного генерала и руководителя отдела вооружения Хамо якобы помогал координировать и поставлять оружие подразделениям, обеспечивая выполнение приказов на "оперативном уровне".

Несколько истцов должны дать показания на суде, в том числе сирийцы из этих городов и британский фотограф, получивший ранение во время одного из ударов.

Аида Самани, старший юридический советник правозащитной группы Civil Rights Defenders, рассказала, что этот судебный процесс станет первым в Европе, "который будет рассматривать подобные случаи неизбирательных нападений сирийской армии".

Хамо станет самым высоким военным чиновником, который фактически предстанет перед судом в Европе, хотя другие европейские страны также пытались выдвинуть обвинения против еще более высокопоставленных членов сирийской армии.

В марте швейцарская прокуратура обвинила Рифаата аль-Асада, дядю президента Башара аль-Асада, в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В ноябре прошлого года Франция выдала международный ордер на арест самого Башара Асада, которого обвиняют в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с химическими атаками 2013 года.