Генерала армії Асада судитимуть у Європі за бомбардування сирійських міст

У понеділок перед судом у Стокгольмі постане найвищий сирійський військовий посадовець, якого коли-небудь судили у Європі, за його ймовірну роль у воєнних злочинах, скоєних у 2012 році під час громадянської війни в Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АFP.

65-річний колишній сирійський бригадний генерал Мохаммед Хамо проживає у Швеції. Його звинувачують у пособництві та підбурюванні до воєнних злочинів під час громадянської війни в Сирії, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Війна в Сирії між режимом Башара Асада і збройними опозиційними групами, спалахнула після того, як уряд придушив мирні продемократичні протести в 2011 році.

Згідно з обвинувальним актом, Хамо "порадами і діями" сприяв війні сирійської армії, "яка систематично включала невибіркові атаки на кілька міст і населених пунктів у районі міст Хама і Хомс та навколо них".

Звинувачення стосуються періоду з 1 січня по 20 липня 2012 року, і очікується, що судовий процес триватиме до кінця травня.

Прокурори стверджують, що "бойові дії сирійської армії включали широкомасштабні повітряні і наземні атаки, які виконували невстановлені особи в складі сирійської армії".

Обвинувачення стверджує, що удари завдавали без розрізнення між цивільними і військовими цілями.

На посаді бригадного генерала і керівника відділу озброєння Хамо нібито допомагав координувати і постачати зброю підрозділам, забезпечуючи виконання наказів на "оперативному рівні".

Кілька позивачів мають дати свідчення на суді, в тому числі сирійці з цих міст і британський фотограф, який отримав поранення під час одного з ударів.

Аїда Самані, старша юридична радниця правозахисної групи Civil Rights Defenders, розповіла, що цей судовий процес стане першим в Європі, "який розглядатиме подібні випадки невибіркових нападів сирійської армії".

Хамо є найвищим військовим посадовцем, який фактично постане перед судом в Європі, хоча інші європейські країни також намагалися висунути звинувачення проти ще більш високопоставлених членів сирійської армії.

У березні швейцарська прокуратура звинуватила Ріфаата аль-Асада, дядька президента Башара аль-Асада, у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

У листопаді минулого року Франція видала міжнародний ордер на арешт самого Башара Асада, якого звинувачують у співучасті у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов'язаних з хімічними атаками 2013 року.