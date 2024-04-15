Разведка Британии: РФ пытается вербовать в армию иностранцев, чтобы не проводить мобилизацию

Разведка Великобритании сообщила, что РФ пытается вербовать в свою армию иностранцев, чтобы избежать мобилизации внутри страны и пополнить огромные потери в боях в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 15 апреля.

Как отметили в разведке, последнее рекламное объявление на английском языке призывает иностранцев присоединиться к "специальному" подразделению российской армии и предлагает ежемесячную заработную плату в размере $2200, единовременную выплату при подписании контакта в $2200, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

В середине 2023 года в Интернете появились объявления о вербовке, адресованные гражданам соседних стран, в частности Армении и Казахстана, с предложением ежемесячной зарплаты в размере $1973 и единовременной выплатой при подписании контракта в $5140.

В течение 2023 года Россия также вербовала мигрантов из Центральной Азии внутри страны. Недавно также появились сообщения о мигрантах из Индии и Непала, которых вербовали и отправляли воевать в Украину.

"Вполне вероятно, что многие из тех, кто был завербован, не являются профессиональными солдатами, а трудовыми мигрантами, и их заставляли воевать под фальшивыми предлогами или финансовыми стимулами", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что количество иностранцев в российских оккупационных войсках, скорее всего, невелико, и они интегрированы в уже существующие, а не "специальные" подразделения.

Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, констатирует разведка.

Кроме того, учитывая значительные потери – сейчас, по оценкам, 913 человек в день – России необходимо продолжать изучать все возможности для набора, чтобы поддерживать высокие темпы притока личного состава.

В субботнем обзоре разведка Великобритании рассказала о причинах и последствиях для РФ двух принятых Москвой законов в поддержку российских военных, воюющих в Украине, и их семей.

Перед этим британская разведка рассказала, что РФ стремится набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году, что необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери.