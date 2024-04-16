В Румынию прибудут новые F-16 для обучения пилотов

Еще три истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии, где в частности проходят обучение украинские пилоты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, в среду, 17 апреля, румынский министр обороны Анджел Тилвар проведет встречу со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации

Георге Мочорнице" в городе Борча, где в прошлом году открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC).

Встреча посвящена прибытию еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов, которые будут переданы в распоряжение учебного центра в рамках программ подготовки пилотов.

Центр обучения на F-16 в Фетеште открыли в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.

Ожидается, что подготовка украинских пилотов в учебном центре в Фетеште продлится примерно полгода.

Кроме Румынии, украинские летчики проходят или будут проходить подготовку на F-16 в США, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.