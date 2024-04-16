Как Эстония оказалась в шаге от запрета Московского патриархата

Эстония может максимально радикально решить вопрос местного филиала Русской православной церкви (РПЦ).

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, который считается достаточно влиятельным политиком, заявил в СМИ, что предложит парламенту страны объявить Русскую православную церковь (Московский патриархат) организацией, поддерживающей терроризм.

О вероятных последствиях принятия соответствующего закона – в статье сопрофессора Тартуского университета Владимира Сазонова и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Терроризм в рясах: пойдет ли Эстония на полный запрет РПЦ. Далее – краткое ее изложение.

Стоит отметить, что среди других стран региона Эстония считалась наиболее защищенной от религиозного влияния из РФ.

Дело в том, что уже более ста лет, с 1923 года, в стране существует Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) – автономная православная церковь в юрисдикции Вселенского патриархата.

Она была восстановлена в 1996 году, однако теперь ей приходится существовать наравне с российским конкурентом – самоуправляемой Эстонской православной церковью (ЭПЦ), находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата (МП).

Эстония этим выгодно отличалась от Латвии и Литвы, где о создании независимой от Москвы православной церкви задумались лишь после 2022 года.

Впрочем, на этом успехи Эстонии в защите от гибридного влияния РФ заканчивались.

ЭПЦ МП оставалась крупнейшей православной церковью в стране, а в связи с тем, что многие эстонцы являются атеистами, она стала крупнейшей религиозной организацией Эстонии.

И конечно же, ЭПЦ МП была и оставалась агентом влияния РФ.

В частности, представители РПЦ в Эстонии поддерживали и тиражировали месседжи российской пропаганды для своих эстонских прихожан.

Такие обвинения были выдвинуты, в частности, против главы ЭПЦ МП митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова).

В январе 2024 года власти Эстонии решили не продлевать митрополиту вид на жительство.

Опубликованное 18 января 2024 года сообщение Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии объясняло это решение следующим образом:

"Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в частности в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее".

6 февраля митрополит Евгений должен был покинуть Эстонию. Он сообщил, что будет руководить церковью дистанционно.

Впрочем, ключевой причиной, актуализировавшей в правительстве Эстонии "ядерный сценарий", скорее всего, стало заседание "Русского народного собора" – организации под руководством патриарха Кирилла.

28 марта там был принят "приказ", в котором российское военное вторжение в Украину было названо "священной войной", а также заявлялось, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Эту идею поддерживают и многие эстонские политики как в коалиции, так и в оппозиции, и, конечно, лидеры общественного мнения – как левые, либеральные политики, так и правые (среди них и много консерваторов), хотя и не все.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в начале апреля, что РПЦ, по сути, "превратилась в радикально настроенную пропагандистскую машину, которая призывает убивать невинных людей".

По словам главы правительства Эстонии, она не будет терпеть враждебную военную пропаганду и тех, кто ее распространяет.

Защитой от гибридного влияния РПЦ начали заниматься в последние годы не только в Эстонии. Но, именно у Эстонии есть шанс пойти гораздо дальше, поставив точку в легальном пребывании РПЦ в стране.

Подробнее – в материале Владимира Сазонова и Юрия Панченко Терроризм в рясах: пойдет ли Эстония на полный запрет РПЦ.