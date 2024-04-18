ЕС хочет договориться с Британией об упрощении путешествий для молодежи

Европейская комиссия 18 апреля объявила о намерениях заключить с Великобританией новое соглашение, которое упростит условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте ЕК.

Ответственный за отношения с Лондоном вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что выход Британии из ЕС "особенно сильно ударил по молодежи в ЕС и Британии, которые хотели бы учиться, работать и жить за рубежом".

"Сегодня мы делаем первый шаг к амбициозному, но реалистичному соглашению между ЕС и Великобританией, которое решит эту проблему. Наша цель – восстановить человеческие мосты между молодыми европейцами по обе стороны Ла-Манша", – пояснил он.

Будущее соглашение позволит гражданам ЕС и Великобритании в возрасте от 18 до 30 лет оставаться в стране назначения в течение четырех лет при условии соблюдения определенных критериев, в течение которых они смогут свободно работать или учиться.

Такие критерии не будут подвязаны к квотам или увеличенным визовым сборам и должны применяться на обоюдной основе Лондоном и Брюсселем, объясняют в Еврокомиссии.

Ее заявление возникло на фоне решения Британии заключить соглашения о мобильности молодежи с отдельными странами-членами ЕС, которые предусматривали ограниченные льготы для европейской молодежи на британской территории – например, освобождение от уплаты взноса за медицинское страхование.

После Brexit Лондон и Брюссель начали вести переговоры об отдельных общеевропейских программах, в которых Британия была заинтересована сохранить участие.

Среди прочего, в декабре 2023-го она стала ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe, из которой вышла после выхода из ЕС.