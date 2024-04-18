ЕС увеличивает финансирование программы стипендий для украинских ученых

Европейская комиссия увеличила на 10 миллионов евро финансирование программы MSCA4Ukraine, созданной для поддержки исследователей, которые были вынуждены уехать из Украины после полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Еврокомиссия объявила 18 апреля.

Дополнительное финансирование позволит по меньшей мере 50 исследователям, в частности докторантам и аспирантам, которые были вынуждены выехать из Украины, безопасно продолжить работу над своими исследованиями в ЕС и странах, являющихся ассоциированными членами программы Horizon Europe.

С момента запуска осенью 2022 года программа стипендий MSCA4Ukraine поддержала 125 исследователей-переселенцев из Украины, которые учатся и работают в 21 стране мира, отмечают в Еврокомиссии.

Эта программа является частью более широкой поддержки украинских ученых со стороны ЕС. В частности, в сфере исследований и инноваций Украина участвует в программе Horizon Europe и "Евратом" без необходимости делать финансовые взносы.

Недавно Евросоюз также открыл представительство Horizon Europe в Киеве и разработал схему помощи украинским компаниям в сфере высоких технологий под эгидой Европейского инновационного совета.

В то же время из-за полномасштабной российской войны против Украины и в знак солидарности с народом Украины Еврокомиссия в 2022 году решила приостановить сотрудничество с российскими структурами в области исследований, науки и инноваций.