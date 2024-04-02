Блинкен прибыл во Францию на переговоры по Украине и Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануилом Макроном по поддержке Украины в войне с РФ и конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом AFP сообщили в канцелярии президента Макрона.

По словам официальных лиц, госсекретарь и французские лидеры рассмотрят результаты международной конференции, которую Париж провел в феврале, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Отмечается, что Блинкен обсудит с Макроном "международный кризис, который обостряется". Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Как сообщили AFP в окружении главы МИД, обе стороны хотят "интенсификации" поддержки Украины.

В то же время министерство иностранных дел Франции заявило, что Сежурне и Блинкен обсудят подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле, а также "кризисы" на Ближнем Востоке, в Украине и Судане.

Государственный департамент накануне сообщил, что Блинкен встретится с Макроном, Сежурне и другими ключевыми французскими чиновниками, чтобы обсудить международные усилия в поддержку Украины.

Как символический визит, госсекретарь США должен вместе с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню посетить завод франко-немецкого оборонного концерна KNDS вблизи Парижа, который производит артиллерийские орудия, используемые Украиной, информирует AFP.

Напомним, в марте французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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