Лавров: Швейцария – "откровенно враждебная страна"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не может принимать мирную конференцию по войне в Украине, потому что из нейтрального государства превратилась в "откровенно враждебную".

Как пишет "Европейская правда", такими соображениями глава российской дипломатии поделился в интервью российским пропагандистам из Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Лавров говорит, что для России Швейцария как площадка для переговорного процесса по Украине "просто не подходит".

"Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную", – добавил он.

Глава российского МИД снова отверг предложенную Украиной "формулу мира" из 10 пунктов, но сказал, что Москва "уважает" позицию Китая – который предлагал созвать "приемлемую" для России и Украины мирную конференцию (не уточнив, какой она может быть).

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.