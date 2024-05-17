ЕС приветствовал очередную договоренность Азербайджана и Армении по делимитации границы

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано приветствовал прогресс в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, достигнутый ранее на этой неделе.

Заявление Стано 17 мая опубликовала Европейская служба внешних дел, сообщает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии приветствовал прогресс в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и в частности протокол о согласовании нескольких участков границы, подписанный сторонами 15 мая.

"ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для решения других нерешенных двусторонних вопросов и остается приверженным поддержке усилий, направленных на достижение устойчивого и прочного мира в регионе Южного Кавказа", – добавил он.

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15 мая состоялась девятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран, по итогам которой стороны подписали протокол о согласовании линии границы между четырьмя селами (Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер) в Тавушской области Армении и четырьмя селами (Баганис Айрым, Верхняя Аскипара, Хейримли и Гизил Гаджилы) в Газахском районе Азербайджана.

Армянские источники сообщили, что в районе села Киранц Ереван получит примерно 25 гектаров сельскохозяйственных земель. На эти же территории перенесут дорогу, которая оказалась на азербайджанской стороне.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установление пограничных столбов. До 6 мая там установили 40 пограничных столбов.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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