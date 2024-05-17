Politico: Белый дом не в восторге от приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии

Белый дом оставляет за Францией право приглашать представителя России на торжества, связанные с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, но не поддерживает эту идею.

Об этом порталу Politico рассказали два американских чиновника на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Один из чиновников отметил, что оставляет за правительством Франции, которое и организует празднование в Нормандии, право на принятие решений.

"Но, возможно, это (церемония. – Ред.) напомнит россиянам, что когда-то они действительно боролись с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", – добавил он.

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Другой чиновник администрации Джо Байдена объяснил, что Белый дом склонен рассматривать президента Франции Эмманюэля Макрона как человека, который может иметь влияние на Владимира Путина, и ценит его дипломатические усилия в контексте полномасштабной войны в Украине.

Решение Парижа пригласить российского представителя в Нормандию в значительной степени рассматривалось именно через эту призму, добавил он.

В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не самого Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и Байденом.

Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия ко дню высадки в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.