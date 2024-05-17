Welt: ЕС допускает обучение украинских военных на территории Украины с 2025 года

Европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность проведения учений украинских солдат на территории не только Европейского Союза, но и Украины не позднее начала 2025 года.

Об этом говорится в публикации немецкой газеты Welt, которая ссылается на свои источники, сообщает "Европейская правда".

Идея обучения украинцев на территории Украины обсуждалась на заседании Военного комитета ЕС – высшего военного органа объединения – в среду, 15 мая.

Такую возможность перед тем допустил нидерландский генерал Михаэль ван дер Лаан, который является нынешним командующим Тренировочной миссии ЕС (EUMAM), занимающейся подготовкой украинских солдат на территории Евросоюза.

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По данным Welt, такую идею больше всего поддерживает Франция, а также страны Балтии и Восточной Европы. Другие государства, в том числе и Германия, пока не определились со своей позицией. Тем не менее, Берлин уже выразил предостережение, учитывая риски безопасности.

Инструкторы ЕС в Украине могут стать главной мишенью для российских атак; к тому же, перенос учений может потребовать согласия парламента и дополнительного финансирования. Также непонятно, как Евросоюзу реагировать, если в Украине погибнут европейские солдаты, пишет Welt.

Газета пишет, что определенного решения о будущем EUMAM можно ожидать в июле, когда состоится пересмотр мандата миссии. Сейчас она рассчитана до ноября 2024 года, учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.

Накануне The New York Times также сообщило, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.