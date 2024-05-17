Разведка о нападении на Харьков, Венгрия атакует «формулу мира», ЕС запрещает росСМИ: новости дня

У сьогоднішньому дайджесті про те, чи зможе ворог захопити Харків поточним угрупованням? Як змінюється позиція союзників України щодо ударів по території РФ? Чому союзники Франції обурені діями Макрона?

Фіцо "на межі життя та смерті", Кадиров погрожує Естонії, деталі щодо консульських послуг для українців за кордоном після 18 травня.

А ще – новини з Ради Європи та Ради Євросоюзу.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 17 травня, – в огляді "Європейської правди".

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Розвідка про напад на Харків

Наступальна активність російських збройних сил у Харківській області свідчить про створення буферної зони, а не про намір захопити Харків, повідомляє командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте.

Однак навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 000 осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним обсягом сил для забезпечення захоплення Харкова", – сказав Ківісельг.

Командувач розвідцентру додав, що на інших ділянках фронту російські війська підтримують колишню інтенсивність бойових дій.

Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр.

Обмеження застосування західної зброї

Коментуючи наступ окупаційної армії РФ у Харківській області міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні необхідно надати зброю великої і середньої дальності.

Бербок назвала поточну ситуацію у Харківській області "надзвичайно драматичною".

За її словами, Росія атакує місто з власної території, тому важливо "відповідним чином відрізати шляхи постачання росіян".

Саме тому Україна також потребує "засобів для озброєння, які здатні мати середню та велику дальність", підкреслила німецька міністерка.

"У цьому напрямку ми також працюємо з іншими партнерами", – зазначила вона.

Нагадаємо, Німеччина досі так і не передала Україні далекобійні ракети Taurus і не дозволяє застосовувати їхню зброю для ударів по території Росії.

Сполучені Штати, хоча і почали надавати Україні далекобійні ракети, але досі дозволяють їх використовувати лише в межах своєї території.

До речі, частина сенаторів США підтримали застосування Україною американської зброї для ударів по РФ.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що, на його думку, обмежень на використання західної зброї не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист від російських атак.

Але загалом позиція союзників України щодо ударів по території РФ поступово змінюється. Про це у найсвіжішому відео наших редакторів.

Тим часом, Литва надіслала Україні дрони та генератори, а Євросоюз, за даними Welt, допускає навчання українських військових на території України з 2025 року.

Російські "миротворці" у невизнаному Придністров'ї мають намір провести маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на постах. Кишинів засудив ці наміри.

"Мирний посередник" Макрон

Politico пише, що союзники Франції обурені запрошенням представника РФ на річницю висадки в Нормандії.

Посадовці з Великої Британії та ще двох союзників Парижа висловили занепокоєння з цього приводу.

До того ж Макрон нещодавно прийняв лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а французький посол взяв участь в "інавгурації" глави Росії Владіміра Путіна.

Британський урядовець заявив журналістам, що всі ці дії "викликають занепокоєння".

За його словами, французький президент Емманюель Макрон створив враження, що "перебуває "над сутичкою", і що зрештою збирається стати свого роду мирним посередником" щодо України, що Лондон вважає "абсолютно недоречним".

Але поки, судячи з усього, у французького президента не дуже виходить.

Путін натякнув, що не погодиться на "олімпійське перемир'я" Макрона.

Рада Європи

А глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ветував у Раді Європи резолюцію на підтримку "формули миру" Зеленського.

Резолюція мала визнати лише один мирний план для України – "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Угорський міністр нарікає на відсутність Росії в Раді Європи, зазначаючи, що РЄ могла б стати "чудовою платформою для розбудови миру, але після виключення росіян ця можливість була втрачена".

Натомість Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту.

А 16 травня міністри держав-членів Ради Європи так і не затвердили рішення щодо вступу Косова до РЄ.

Косово розкритикувало Раду Європи за відсутність голосування щодо його членства.

Про "непідйомну" для Приштини вимогу щодо Асоціації сербських муніципалітетів і роль Орбана у цьому протистоянні читайте в статті редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка і Юрія Панченка Сербія викликала неприємну асоціацію: як вдалося зупинити вступ Косова до Ради Європи.

Рішення ЄС

ЄС затвердив заборону ще чотирьох пропагандистських ресурсів РФ.

З неділі у Євросоюзі набудуть чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій, а також у ЄС починають діяти жорсткіші правила щодо експорту відходів.

Країни Балтії і РФ

До МЗС Литви викликали представника РФ через оголошення в розшук литовських політиків.

Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати міграцію як зброю проти нас, а глава МЗС країни відповів на погрози Рамзана Кадирова.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров у четвер опублікував у Telegram пост із закликом завдати ракетного удару по Естонії. Політик був обурений ухваленим у середу в Естонії законом, який дає змогу використовувати активи російських громадян, заморожені на підставі міжнародних санкцій, для компенсації збитків, завданих Україні війною.

Фіцо "на межі життя та смерті"

Угорський прем’єр Віктор Орбан каже, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває "на межі життя та смерті" після поранення.

Фіцо прооперували вдруге, його стан досі важкий. Кажуть, що прем’єра більше не оперуватимуть.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

18 травня нападник на Фіцо постане перед судом.

Орбан вважає, що нападник на Фіцо – "лівак" і "прихильник війни".

Прем’єр Угорщини додав, що замах нібито мав на меті перешкодити процесам за мир у Словаччині, і це "збігається з певним розвитком подій у війні" в Україні.

Обраний президент Словаччини повідомив Фіцо пам'ятає момент замаху на себе.

В країні частково погодилися призупинити виборчу кампанію через замах на прем'єра.

Різне щодо України

МЗС пояснило, як чоловіки за кордоном отримуватимуть консульські послуги після 18 травня.

Зеленський оптимістичний щодо переговорів з ЄС: "Навіть складні партнери стали простішими".

Австрія створює фонд на 500 млн євро для підтримки інвестицій в Україну.

Решта новин

У Франції застрелили чоловіка з ножем, який намагався підпалити синагогу, а Швеція посилює охорону єврейських будівель після стрілянини біля посольства Ізраїлю.

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Ердоган помилував літніх генералів, ув'язнених за воєнний переворот 1997 року.

У Німеччині ультраправого політика вдарили в пабі попільничкою по голові.

Ліхтенштейн легалізував одностатеві шлюби.

Британія запровадила санкції за торгівлю зброєю між Росією та КНДР.