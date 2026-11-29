В субботу, 28 ноября, в районе Мишковице на окраине Праги охотники во время охоты ранили пожилую женщину, которая находилась в собственном саду.

Об этом сообщает чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

Женщина в возрасте примерно 70 лет рассказала об инциденте в соцсетях. По её словам, охотники проводят охоту в этой местности каждый год, и дріб нередко залетает на частные участки.

Она также отметила, что охота проходила недалеко от велосипедной дорожки, которой пользуются родители с детьми, спортсмены и владельцы собак.

На место вызвали полицию и медиков. По словам представителя пражской службы скорой помощи Карела Кирса, женщину осмотрели и оказали ей помощь. Она получила поверхностные ранения живота. Ее состояние не было серьезным, поэтому после осмотра медики оставили ее на месте.

Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что женщину, вероятно, ранила рикошетная дробь во время охоты. Участники охоты прошли проверку на алкоголь, которая не выявила опьянения. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Как отмечает издание, судя по комментариям в соцсетях, охотники ежегодно проводят охоту вблизи жилых домов в районе Мишковице.

Сообщалось, что во Франции активисты по защите животных готовили протесты и петиции с призывом к правительству запретить охоту на альпийских сурков.

В прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал понижение статуса охраны волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упростило отстрел там, где популяция волков стала проблемой.