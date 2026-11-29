В бельгийском городе Намюр, который является столицей региона Валлония, произошел масштабный пожар в здании мэрии: огонь уничтожил большую часть здания, а пожарные продолжают бороться с его распространением.

Об этом в воскресенье сообщил бельгийский вице-премьер Максим Прево, который номинально остается мэром Намюра, сообщает "Европейская правда".

По его словам, причину пожара в мэрии Намюра, где проживает около 115 тысяч человек, пока не установили. В то же время правоохранители не исключают, что речь идет об умышленном поджоге. Дополнительную информацию по этому поводу должна предоставить прокуратура.

Фото опубликовал Максим Прево в соцсетях

Прево отметил, что в результате пожара город лишился основного здания для оказания административных услуг. В частности, уничтожены помещения для приема граждан, зал заседаний городского совета и документы многих городских служб. Также вышли из строя информационные системы и серверы. Сотни муниципальных служащих в ближайшее время останутся без рабочих мест.

"Большая часть ратуши разрушена. Это настоящая трагедия", – заявил политик.

Прево добавил, что на восстановление мэрии могут уйти годы, поэтому городским властям придется искать альтернативные помещения и временные решения для работы административных служб.

Он также подчеркнул, что столице бельгийского региона Валлония понадобится финансовая поддержка региональных властей для преодоления последствий пожара.

По словам Прево, исполняющая обязанности мэра Шарлотта Базелер координирует работу служб и ночью активировала муниципальный план действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 22 ноября в результате пожара в больнице берлинского района Лихтенберг пострадали 15 человек.

Кроме того, в Германии 19 человек получили отравление угарным газом из-за неисправной системы отопления в церкви в регионе Альгау.