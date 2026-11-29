Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович на прошлой неделе принял решение о высылке четырёх иранских дипломатов.

Об этом сообщил медиапортал Istraga, пишет "Европейская правда".

Как стало известно изданию, перед принятием решения спецслужбы Боснии и Герцеговины передали главе МИД информацию о том, что иранские дипломаты занимаются разведывательной деятельностью на территории страны.

Все четверо покинули Боснию и Герцеговину 25 ноября.

Речь идет, в частности, о третьем секретаре посольства Ирана в Сараеве Хоссейне Махдиане Фарде, двух атташе и еще одном сотруднике.

По информации Istraga.ba, спецслужбы нескольких государств идентифицировали Махдиана Фарда как сотрудника главной разведывательной службы Ирана.

Он работал в Боснии и Герцеговине с середины 2025 года, когда его официально аккредитовали в качестве третьего секретаря иранского посольства в Сараеве. Около десяти лет назад он также работал в Германии.

Трех других высланных иранцев издание связывает с Корпусом стражей Исламской революции.

Решение принял лично министр иностранных дел Конакович. Он руководствовался правилами объявления лиц нежелательными или неприемлемыми, утвержденными в 2004 году.

Напомним, что в Австрии 27 ноября суд вновь поместил под стражу двух украинцев, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки. Двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины были задержаны в Вене ещё 5 октября.