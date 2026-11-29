После сообщения спецслужб из Боснии выслали четырёх иранских дипломатов
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович на прошлой неделе принял решение о высылке четырёх иранских дипломатов.
Об этом сообщил медиапортал Istraga, пишет "Европейская правда".
Как стало известно изданию, перед принятием решения спецслужбы Боснии и Герцеговины передали главе МИД информацию о том, что иранские дипломаты занимаются разведывательной деятельностью на территории страны.
Все четверо покинули Боснию и Герцеговину 25 ноября.
Речь идет, в частности, о третьем секретаре посольства Ирана в Сараеве Хоссейне Махдиане Фарде, двух атташе и еще одном сотруднике.
По информации Istraga.ba, спецслужбы нескольких государств идентифицировали Махдиана Фарда как сотрудника главной разведывательной службы Ирана.
Он работал в Боснии и Герцеговине с середины 2025 года, когда его официально аккредитовали в качестве третьего секретаря иранского посольства в Сараеве. Около десяти лет назад он также работал в Германии.
Трех других высланных иранцев издание связывает с Корпусом стражей Исламской революции.
Решение принял лично министр иностранных дел Конакович. Он руководствовался правилами объявления лиц нежелательными или неприемлемыми, утвержденными в 2004 году.
Напомним, что в Австрии 27 ноября суд вновь поместил под стражу двух украинцев, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки. Двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины были задержаны в Вене ещё 5 октября.