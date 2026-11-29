Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предостерег от усталости от войны в Украине, подчеркнув разницу между условиями жизни европейцев и украинцев, страдающих от российских атак.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Михал сообщил, что Эстония готова компенсировать любой дефицит финансирования, который может возникнуть из-за выхода других государств из программ поддержки Украины.

"Если понадобится, да, мы сделаем больше", – сказал он.

В то же время он выразил непонимание того, как европейцы могут уставать от войны, находясь в безопасных и комфортных условиях, в то время как украинцы ежедневно сталкиваются с её последствиями.

"Как можно устать от войны, сидя в отапливаемой комнате, где царят мир и тишина, течет вода, и можно смотреть телевизор… Но в Украине люди сражаются против России за свободу; гибнут мирные жители; у них нет отопления, электричества и водоснабжения. И кто же устанет? Тот, кто сидит в отапливаемой комнате? Это не вариант", – заявил эстонский премьер.

Михал заявил, что ЕС "никогда не откажется от Украины", и даже если во Франции на президентских выборах победит украиноскептичная Марин Ле Пен, другие страны останутся непоколебимыми в своей поддержке Киева.

Ранее Михал поддержал идею увязать переговоры по многолетнему бюджету ЕС с финансированием Украины.

Также Михал приветствовал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим участникам войны против Украины.