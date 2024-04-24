"Радио Свобода": Молдова остановила экспорт из Приднестровья товаров, которые шли на оборонку РФ

Власти Молдовы добились прекращения экспорта в Россию товаров двойного назначения с нескольких заводов на территории непризнанного Приднестровья, в частности тираспольского завода по производству пластмассы для печатных плат "Молдовизолит".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации молдавской службы "Радио Свобода".

Данные из открытых источников свидетельствуют, что до 2022 года "Молдавизолит" совместно с дочерним заводом в России выигрывали десятки тендеров на поставку товаров для предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Данные "Радио Свобода" свидетельствуют, что после полномасштабного вторжения в Украину поставки продукции "Молдавизолита" в Россию продолжались как минимум до лета 2023 года – когда Украина внесла российскую дочернюю компанию "Молдавизолита" в свой санкционный список.

С тех пор "Молдавизолит" и два других приднестровских завода, "Электромаш" и "Потенциал", жаловались, что больше не могут получить разрешения на экспорт от Кишинева ни в Россию, ни в другие страны, что грозит им полным крахом.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Олег Серебрян лишь 3 апреля публично подтвердил, что несколько заводов на левом берегу Днестра больше не получают разрешений на экспорт "по соображениям безопасности", поскольку они производят товары двойного назначения.

"Это вопрос назначения", – сказал Серебрян, добавив, что сейчас ведутся переговоры с пострадавшими компаниями, чтобы выяснить, можно ли изменить место назначения их экспорта.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что по меньшей мере четыре предприятия Молдовы связаны с российскими военными государственными корпорациями, которые находятся под санкциями ЕС из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.