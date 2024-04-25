Глава МИД Польши: Россия врет о польских планах аннексировать часть Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские лидеры и пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в том числе и заявлениями о якобы планах аннексии украинских территорий Польшей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сикорский заявил в Сейме, представляя приоритеты внешней политики, его цитирует RMF FM.

Сохранение всесторонней поддержки Европейским Союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом европейской политики правительства, заявил глава МИД Радослав Сикорский.

"Россия врет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов – это Украина", – сказал глава МИД, используя украинское, а не польское произношение названия Львова.

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят ввести поляков в конфликт с украинцами.

Сикорский отметил, что для повышения эффективности своих действий Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах перед Украиной. Он подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб, Польша хочет вместе формировать эти обязательства, а не наблюдать со стороны, пока это делают другие.

По словам министра, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он отметил, что для поддержки их усилий создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

Ранее Радослав Сикорский заявлял, что после двух лет неспровоцированной войны России против Украины обе стороны истощены.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что более 70% поляков не хотели бы привлечения армии Польши и других стран НАТО в российско-украинскую войну.